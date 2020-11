Schuttevaer Premium Chartervaart is platzak Facebook

HARLINGEN 24 november 2020, 07:00

De chartervaart wacht nog steeds op de toegezegde 15 miljoen coronasteun van de overheid. Het draait nu nog om uitvoeringsbesluiten: wie kan er aanspraak op maken? En wanneer, want de nood is hoog. Ook de vooruitzichten voor 2021 zijn somber. Sommige veranderingen zijn blijvend. We spreken BBZ-bestuurslid Tsjerk Hesling Hoekstra en directeur Paul van Ommen over de toekomst.