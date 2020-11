Schuttevaer Premium Zware Kees: 74 knopen wind Facebook

Fijn een paar dagen op zee, een oversteekje van Kaapstad naar Imbituba, Brazilië. Volgens de tweede stuurman is dat 10 dagen varen. Ik geloof hem direct (en nadat ik zijn reisvoorbereiding heb bestudeerd). Doordat het schip in ballast is, kan het een snel reisje worden, misschien wel met een beetje slingeren. Ik bereid me voor om de komende dagen scheepsladinglijstjes, documenten en verklaringen te produceren. We moeten immers inklaren in Brazilië, in coronatijd…