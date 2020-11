Schuttevaer Premium ‘LNG is betaalbaar voor grote rederijen, niet voor kleine ondernemers’ Facebook

ROTTERDAM 23 november 2020, 13:00

‘LNG is een stap de goede kant op, maar je moet ook kijken of de kosten opwegen tegen de milieuwinst.’ Dat was de boodschap van Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog, in Studio Schuttevaer 20 november.

1 / 1 Albert Veenstra te gast bij Studio Schuttevaer. (Beeld uit video) Albert Veenstra te gast bij Studio Schuttevaer. (Beeld uit video)