‘Kleinschaligheid in de mode, behalve in de binnenvaart’

AMSTERDAM 23 november 2020, 12:00

De Franse spitsenschipper René Vidard koestert hoop dat de spits toekomst heeft. Maar hij ziet steeds meer collega’s overstappen op grote schepen. In de Amsterdamse Oude Houthaven vroegen we hem naar de situatie in de Noord-Zuidvaart.