Is LNG nog wel geschikt als brandstof in de binnenvaart – Studio Schuttevaer

Rotterdam 20 november 2020, 15:03

Rotterdam is de een grootste bunkerhavens voor LNG. Maar hoe geschikt is vloeibaar aardgas als scheepsbrandstof? De Franse rederij CMA CGM ziet enorme mogelijkheden voor LNG en heeft containerreus Jaques Saade uitgerust met LNG-motoren. Het schip maakte vorige week een maiden call in Rotterdam, maar hoe geschikt is LNG als brandstof voor de binnenvaart?

Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur TKI Dinalog. (Foto TKI Dinalog)

Te gast in onze studio is Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog. Met hem praat ik over de bruikbaarheid van LNG als scheepsbrandstof voor de binnenvaart. Hij legt uit waarom er nog steeds maar een handjevol schepen in de binnenvaart op LNG varen en dat er waarschijnlijk maar weinig bij zullen komen.

