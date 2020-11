Schuttevaer Premium Cruiseschip Westerdam op visite in haven Rotterdam Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 november 2020, 14:04

Rondtrekkende cruiseschepen zijn in de zomermaanden vaker te zien in de Nederlandse havens. Tijdens de coronapandemie werd het beeld van een gigantisch cruiseschip met honderden passagiers erop echter schaars. Het was dan ook een opvallend beeld, toen de Westerdam van Holland America Line vrijdag de Nieuwe Maas overvoer.