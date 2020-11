Binnenvaartschip ramt deur Prinses Margrietsluis Facebook

Een binnenvaartschip is donderdag 20 november tegen een sluisdeur van de Prinses Margrietsluis in Lemmer gevaren. Rijkswaterstaat meldt dat het schip kampte met een defecte schroef.

1 / 1 Twitterfoto van de aanvaring van de sluisdeur, waarbij Rijkswaterstaat de scheepsnaam onzichtbaar heeft gemaakt. (Foto Rijkswaterstaat) Twitterfoto van de aanvaring van de sluisdeur, waarbij Rijkswaterstaat de scheepsnaam onzichtbaar heeft gemaakt. (Foto Rijkswaterstaat)

Er is zowel schade aan de sluisdeur als aan het schip. Medewerkers bij de Prinses Margrietsluis konden echter nog niet aangeven hoe groot de schade was. ‘Daar is het nog te vroeg voor.’ Gelukkig is er voor de scheepvaart geen hinder en kan de sluisdeur nog worden gebruikt.

Vrijdag vindt er een duikinspectie plaats en wordt bekeken of en welke reparaties nodig zijn. (Robin van den Bovenkamp)