Aanvaring tussen binnenvaartschip en pont GVB in Amsterdam

Amsterdam 20 november 2020, 22:04

In Amsterdam zijn vrijdagavond vier mensen gewond geraakt toen een pont van vervoerbedrijf GVB in aanvaring kwam met een binnenvaartschip. Dat gebeurde op het IJ.

Twee van de gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, twee andere mensen worden behandeld door hulpdiensten die ter plekke zijn. Ook de politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt of er mogelijk een derde schip bij het incident is betrokken.

De pont zou hebben gevaren op de route tussen het Centraal Station en Buikslotermeer in Amsterdam-Noord. De politie kreeg melding van de aanvaring om 19.05 uur.

De politie weet nog niet wat er mis is gegaan. Daarnaar wordt uitgebreid onderzoek gedaan.