Oorzaak dodelijk ongeval bij Volvo Ocean Race Scheveningen blijft onduidelijk

SCHEVENINGEN 19 november 2020, 18:42

De oorzaak van het dodelijke ongeval tijdens de Volvo Ocean Race in de haven van Scheveningen blijft onduidelijk. Door een aanvaring tussen twee boten kwam een 56-jarige man om het leven, drie anderen raakten gewond. In de rechtbank konden de deskundigen donderdag het niet eens worden over de oorzaak.

Het ongeluk met een stalen motorboot en een snelle rubberboot (een RIB) gebeurde tijdens de festiviteiten van de Volvo Ocean Race in de haven,