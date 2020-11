Schuttevaer Premium Nieuwe sluis Wilhelminakanaal Tilburg drie jaar vertraagd Facebook

Twitter

Email TILBURG 19 november 2020, 16:00

Een nieuwe sluis in het Wilhelminakanaal bij Tilburg laat drie jaar langer op zich wachten. De herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III in Noord-Brabant zijn pas in de eerste helft van 2025 afgerond.