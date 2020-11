Europa investeert 800 miljard in aanleg nieuwe windparken op zee Facebook

Twitter

Email Brussel 19 november 2020, 13:36

De Europese Commissie investeert de komende decennia 800 miljard euro in windparken op zee. Dat moet leiden tot vijf keer zo veel offshore windcapaciteit in 2030. In 2050 moeten er zelfs 25 keer meer windturbines staan dan nu. Daarvoor moeten havens worden uitgebreid en veel meer ingenieurs en monteurs worden opgeleid.

1 / 1 Windpark Borssele Windpark Borssele

De EU verwacht ook veel van de komst van drijvende windmolens en zonnepanelen. Die moeten ervoor zorgen dat Europa ook ver uit de kust energie kan halen. Deze ‘drijvende technologie’ staat nu nog in de kinderschoenen.

Dit staat in de EU-strategie voor hernieuwbare energie op zee die de Europese Commissie donderdag bekend heeft gemaakt. De enorme investering in offshore windenergie, de grootste ooit, is een cruciaal onderdeel van de Europese Green Deal, het masterplan om de Europese economieën klimaatneutraal te maken in 2050.

Windparken zonder subsidie

Windparken op de Noordzee worden al zonder subsidie aangelegd. Maar om de doelen van de commissie te halen moeten de bedragen die de afgelopen jaren in windmolens op zee zijn geïnvesteerd, nog verdubbelen. Daar komen de vele honderden miljarden van het coronaherstelfonds van pas, denkt de commissie. Ze moedigt lidstaten aan om dat fonds, waarvan ruim een derde is gereserveerd voor investeringen die klimaat, natuur en milieu ten goede komen, vooral aan te spreken. Ook de Europese Investeringsbank staat volgens de commissie klaar om bij te springen.

Lees ook:

Noordzee wordt één groot windmolenpark

Grootste Nederlandse windpark gaat 5 oktober stroom leveren

Noordzeevissers hopeloos klem tussen windmolens en natuur (Rene Quist/ANP)