Superjacht-werf Hakvoort Shipyard wordt Koninklijk

Scheepswerf Hakvoort Shipyard in Monnickendam mag zich voortaan Koninklijk noemen. Hakvoort bouwt middelgrote superjachten. De familie Hakvoort leidt de werf al sinds de oprichting in 1919 en de werf bestaat 100 jaar.

1 / 1 Hakvoort Superjacht Superyacht Just J Hakvoort Superjacht Superyacht Just J

Momenteel heeft Hakvoort Shipyard drie superjachten in aanbouw. Het 45 meter lange YN 252 project Adur is een snel aluminium motorjacht ontworpen door Omega Architects. Verder YN 253 project Asia en project YN 251, twee 61 meter lange motorjachten.

Klaas en Albert Hakvoort ontvingen het vrijdag 13 november uit handen van commissaris van de koning van Arthur van Dijk. Vanwege de coronamaatregelen had plechtigheid plaats in kleine kring.

De 100-jarige geschiedenis wordt naar eigen zeggen gekenmerkt door een gezonde en gestage groei met eigen middelen. Zo ontwikkelde het familiebedrijf zich in de afgelopen eeuw van reparatiewerf tot wereldwijd exporterende bouwer van luxe superjachten.

De vierde generatie Hakvoort legde de laatste jaren met de uitbreiding van de productiehallen en de bouw van grotere schepen een stevig fundament voor de toekomst.

Klaas en Albert Hakvoort zijn er trots op dat zij het predicaat Koninklijk mogen voeren. ‘Het is een bekroning op het werk van de huidige en vorige generaties. Bovendien een groot compliment voor al onze medewerkers en onderaannemers die zich aan onze familiewerf hebben verbonden. Wij danken ook onze klanten en hun vertegenwoordigers voor het in ons gestelde vertrouwen. Het predicaat is een stimulans voor de toekomst.’

(Erik van Huizen)