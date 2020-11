Schuttevaer Premium ‘Havenarbeiders Vlissingen helpen drugsbendes’ Facebook

Twitter

VLISSINGEN 18 november 2020, 12:00

Een deel van het personeel van de haven in Vlissingen onderhoudt nauwe banden met drugscriminelen. Deze corrupte havenarbeiders spelen een belangrijke rol bij het importeren van cocaïne via schepen afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika. Dat stelden justitie en politie dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht.