Schuttevaer Premium Duwvaartpionier Willem van den Noort overleden Facebook

Twitter

Email RUCPHEN 18 november 2020, 09:47

Duwvaartondernemer Willem van den Noort, in 1989 mede-oprichter en daarna 25 jaar secretaris van de Duwbakkenvereniging (nu Vereniging Europese Binnenvaartondernemers – VEB), is 7 november overleden. Hij was al maanden ziek en werd 78 jaar.

1 / 1 Willem van den Noort (rechts) en Johan Muller, beiden geridderd voor hun werk in de Duwbakkenvereniging. (Fotoarchief VEB) Willem van den Noort (rechts) en Johan Muller, beiden geridderd voor hun werk in de Duwbakkenvereniging. (Fotoarchief VEB)