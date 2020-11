Schuttevaer Premium Aan de Reis: Drukke week in de zeehavens Facebook

Twitter

ROTTERDAM 18 november 2020, 10:00

Schippers in de droge-ladingmarkt geven aan dat ze goed aan de reis blijven. Maar de prijzen blijven achter bij de verwachting. Bij Peterson en EMO was het deze week in elk geval aanzienlijk drukker dan in de afgelopen maanden.