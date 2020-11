Joep van den Nieuwenhuyzen (RDM scheepswerf) moet Staat 13 miljoen betalen Facebook

Joep van den Nieuwenhuyzen moet ruim 13 miljoen euro aan de Staat betalen. De directeur van de toenmalige RDM Scheepswerf kocht directeur Willem Scholten van Havenbedrijf Rotterdam in 2002 om en moet het financiële voordeel wat hij daardoor privé had, terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam 17 november bepaald.

Dit zogeheten wederrechtelijk verkregen voordeel kwam in het strafrechtelijk onderzoek naar Van den Nieuwenhuyzen aan het licht. De ex-zakenman werd in 2015 in de strafzaak in hoger beroep veroordeeld voor onder meer omkoping van de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.

Als tegenprestatie voor de omkoping ontving Van den Nieuwenhuyzen bankgaranties, waarmee hij voor ruim 106 miljoen euro leningen loskreeg voor de scheepswerf RDM. Daarvan was hij destijds directeur. Volgens het OM betrof dit het wederrechtelijk verkregen kapitaal, maar de rechtbank gaat uit van het – veel lagere – privévoordeel dat Van den Nieuwenhuyzen heeft genoten.

Omdat de zaak lang heeft geduurd, heeft de rechtbank het te betalen ontnemingsbedrag met 1 procent verminderd. De rechtbank komt aan de hand van een andere rekensom dan het Openbaar Ministerie ettelijke miljoen lager uit dan geëist. Justitie vorderde in september betaling van ruim 105 miljoen euro.

