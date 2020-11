Maashaven weer grootste binnenvaarthaven van Rotterdam Facebook

ROTTERDAM 16 november 2020, 17:11

In de Rotterdamse Maashaven zijn dit weekend de nieuwe ligplaatsen voor de binnenvaart in gebruik genomen. Het gaat om in totaal dertien pontons in het oostelijke gedeelte aan zowel de noord- als de zuidzijde. Goed voor tientallen ligplaatsen. Daarmee is de Maashaven weer de grootste binnenvaarthaven van Rotterdam.

De pontons vormen een onderdeel van de vier jaar geleden aangekondigde herinrichting van de Maashaven. Het Havenbedrijf is blij met de nieuwe pontons. ‘Gebruiksvriendelijk, meer stroom. En vóór de kerst gereed. De nieuwe pontons passen in het streven om de binnenvaart in het centrum van Rotterdam te houden’, aldus projectmanager Jannet de Bruijne-Bredius.

Walstroom

De pontons kunnen met het getij meebewegen. Ze worden op hun plek gehouden door twee stalen buispalen per ponton. Aan de zuidzijde zijn ze voorzien van hoge trappen zodat de schippers veilig van hun lege schepen kunnen stappen. Ook de walstroom is aangepast. Er komen meer schepen aan de pontons, dus is er ook meer elektriciteit nodig. De pontons zijn aangelegd door DEME en Endeburg zorgde voor de walstroom.

Het is nog onbekend wat gebeurt met de plannen van de gemeente voor de aanleg van het getijdenpark. Het Havenbedrijf heeft inmiddels onderwater de voorbereidingen daarvoor afgerond. (Rene Quist)