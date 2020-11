Schuttevaer Premium D66 wil onderzoek naar Chinese invloed in havens Facebook

ROTTERDAM 16 november 2020, 12:30

Er moet een parlementair onderzoek komen naar de inmenging van China in Nederland. Daarvoor pleiten D66-Kamerleden Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Zo reikt de ‘lange arm van Beijing’ ook ver in de Nederlandse havens.