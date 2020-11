Schuttevaer Premium 75 miljoen euro voor walstroom Hamburg Facebook

Hamburg 16 november 2020, 07:15

Op diverse plaatsen in de haven van Hamburg wordt in de komende jaren €75 miljoen geïnvesteerd in walstroom voor zowel zee- als binnenvaartschepen. De Bondsregering draagt €42 miljoen bij, de Hanzestad Hamburg betaalt de rest. Hamburg claimt als eerste Europese haven walstroom beschikbaar te hebben voor grote containerschepen aan de Burchardkai, Europakai en Predlohkai.