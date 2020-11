Schuttevaer Premium Als het Werkt: Rijn-Maaskanaal Facebook

Twitter

ROTTERDAM 15 november 2020, 12:00

Het Rijn-Maaskanaal is er nooit gekomen, maar dat wil niet zeggen dat er nooit over is nagedacht en aan is gebouwd. Het nadenken begon al in de eerste eeuw na Christus door de Romeinse krijgsheer Corbulo. De aanleg begon veel later, aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en hield verband met deze oorlog.

1 / 1 Bij Venlo is nog een onbruikbaar stukje te vinden van de Fossa Eugenia, ofwel het Rijn-Maaskanaal. Het is een Rijksmonument onder nummer 37182 en bevindt zich oostelijk van de weg naar Straelen. (Beeld Jeroen Bons) Bij Venlo is nog een onbruikbaar stukje te vinden van de Fossa Eugenia, ofwel het Rijn-Maaskanaal. Het is een Rijksmonument onder nummer 37182 en bevindt zich oostelijk van de weg naar Straelen. (Beeld Jeroen Bons)