Schuttevaer Premium IHC levert zeer geavanceerde pijpenlegger op: Seven Vega Facebook

Twitter

Email KINDERDIJK 14 november 2020, 15:00

De Engelse offshoreaannemer Subsea 7 heeft de meest geavanceerde pijpenlegger ter wereld in de vaart genomen. Het is de Seven Vega, ontworpen en gebouwd door Royal IHC. Het contract hiervoor is in oktober 2017 ondertekend.