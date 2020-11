Schuttevaer Premium Eerste suikerbieten van Born per binnenvaartschip naar Dinteloord Facebook

Op Barge Terminal Born in Limburg zijn deze week de eerste containers met suikerbieten op een binnenvaarschip geladen. De bieten gaan per schip naar de suikerfabriek van Cosun in Dinteloord.

