Als het Werkt: Bowden-kabel

ROTTERDAM 14 november 2020, 09:00

Ook aan boord van schepen wordt alles steeds meer ‘fly-by-wire’. Ooit was dat anders. Het kwadrant van het roer werd vroeger met kettingen of assen en tandwielen direct vanuit de stuurstand verzet en de gasklep van de motor werd met een kabel bediend. In die ontwikkeling speelde ook de Bowden-kabel een belangrijke rol, die steeds meer op de achtergrond raakt. Maar op veel schepen zullen nog wel één of meer Bowden-kabels te vinden zijn.

1 / 1 Een voorbeeld van het gebruik van dubbele Bowdenkabels, beide voorzien van stelschroeven. Beide uiteinden hebben het karateristieke kraaltje dat in een uitsparing van de gasklep past. (Beeld Jeroen Bons) Een voorbeeld van het gebruik van dubbele Bowdenkabels, beide voorzien van stelschroeven. Beide uiteinden hebben het karateristieke kraaltje dat in een uitsparing van de gasklep past. (Beeld Jeroen Bons)