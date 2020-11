Superjacht La Datcha van Damen Yachting maakt eerste reis Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 13 november 2020, 17:30

Het expeditiejacht SeaXplorer La Datcha heeft de werf van Damen Yachting in Vlissingen verlaten voor haar eerste reis. Het superjacht werd gebouwd voor duikavonturen bij Papoea-Nieuw-Guinea, expedities op Antarctica en om te kunnen heliskiën in Kamtsjatka.

1 / 1 De La Datcha verlaat de werf van Damen Yachting. (Foto Damen Yachting) De La Datcha verlaat de werf van Damen Yachting. (Foto Damen Yachting)

Het megajacht (77 x 14 meter, 2560 gt) heeft hiervoor onder meer plek voor twee helikopters, een duikboot, verschillende kleinere boten en sneeuwscooters.

Voor het poolgebied heeft de La Datcha een versterkte romp van ijsklasse 1C. De roeren en schroeven zijn eveneens gecertificeerd om in ijs te varen. Verder beschikt het jacht over het beproefde ontwerp van Damen Yachting voor zeewaardigheid, met onder meer intrekbare stabilisatoren.

Het helidek voor twee helikopters heeft overigens niets te maken met een dure uitstraling, maar is om veiligheidsredenen een voorwaarde wanneer het jacht buiten het bereik van de reddingsdiensten is. Op die manier voldoet het schip aan de voorschriften om te kunnen heliskiën op Antarctica.

Betrouwbare MTU’s

In de machinekamer staan twee MTU 16V4000 M63 motoren van 2000 kW bij 1800 toeren per minuut. Voor de elektriciteitsvoorziening beschikt het jacht over drie generatorsets van elk 295 kW.

Aan boord is accommodatie voor 12 gasten en 25 bemanningsleden. Het schip is in staat om 40 dagen geheel zelfstandig op zee verblijven. Daarop zijn de opslagruimten en de capaciteit van de zwartwater- en zoetwatertanks berekend. Ook is een uitgebreid afvalbeheersysteem met een vuilnispers en -vriezer geïnstalleerd.

Eigenaar Stefano Feltrin

De bouw van de La Datcha stond onder toezicht van de vertegenwoordiger van de eigenaar Stefano Feltrin. Hij is verheugd dat hij het jacht namens het team van de eigenaar in ontvangst kon nemen. ‘De reis begon jaren geleden op de tekentafel en wordt nu voortgezet op de mooiste afgelegen plekken op aarde.’

Managing director Rose Damen van Damen Yachting legt uit waarom de levering van deze SeaXplorer 77 zo’n iconisch moment is voor haar werf. ‘Het is natuurlijk altijd een trots moment als een jacht onze werf verlaat. Maar er zit meer achter deze oplevering. In een coronajaar dat ons allemaal heeft uitgedaagd, is het ongelooflijk te zien dat de La Datcha nu de avonturen kan gaan beleven waarvoor ze is gebouwd.’

Meer informatie over de La Datcha is te vinden op www.ladatcha.com. (Erik van Huizen)