Maersk Resilient boort in blok B13

Het zelfheffende booreiland Maersk Resilient van Maersk Drilling is in de eerste week van november is naar blok B13 in de Nederlandse Noordzee verhaald. Daar gaat het eiland boorwerk verrichten voor Petrogas E&P Netherlands.

(Foto Maersk Drilling)