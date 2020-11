Havenbedrijf Rotterdam: LNG wint snel aan populariteit als scheepsbrandstof Facebook

LNG wint aan populariteit als brandstof voor de scheepvaart. Dat zei het Havenbedrijf Rotterdam deze week toen het grootste LNG-aangedreven containerschip Jaques Saade van CMA CGM in Rotterdam kwam bunkeren.

Daarbij is het vloeibaar gemaakte aardgas volgens de haven nu nog het enige schaalbare en betaalbare alternatief.

In de Rotterdamse haven varen inmiddels negen lng-bunkerschepen, waarvan er drie vast in de haven aanwezig zijn. De komst van de nieuwe schepen die door lng worden aangedreven ondersteunen volgens het Havenbedrijf het streven om een belangrijke hub te zijn voor de import, export, opslag en bunkering van lng.

Donderdagochtend is begonnen met het bunkeren van containerschip de Jacques Saade. Deze operatie duurde ongeveer 16 uur. Het grootste lng-bunkerschip ter wereld is speciaal gebouwd om snel, gelijktijdig met de overslag te kunnen bunkeren.

De Jacques Saade is het eerste door lng aangedreven schip met een capaciteit van meer dan 23.000 containers aan boord. Eerder dit jaar arriveerden in Rotterdam voor het eerst een door lng aangedreven kraanschip Sleipnir en een door lng aangedreven cruiseschip. (Rene Quist)