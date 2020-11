Schuttevaer Premium Clip #108 ’Loflied op de langzaamloper (43) – Van Rennes 2DC op de Bregetta’ Facebook

In 1991 kochten Bea Pijn-Blom en wijlen haar man Jan Pieter Pijn het tot varend woonschip omgebouwde beurtscheepje Bregetta. Zij werd in 1914 gebouwd op de Czaar Peterwerf te Zaandam. ‘Het was een beurtscheepje voor schone lading,’ vertelt Bea Pijn-Blom.