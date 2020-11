Binnenvaartschepen kunnen binnenkort al autonoom varen met Captain AI

Afstandsbediening, dat is zaligmakend, we zien het aan de Sluizen en Bruggen, waar zelfs al dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Wat heb je eraan om op tijd in Rotterdam te zijn om aan te schuiven bij de andere wachtenden.

Wat doen we met dat overtollige personeel, is de ICT Specialist nautisch onderlegd.

Hoe vaak ben je je contact met de satelliet kwijt en de elektronische kaart, speciaal bij onweer en slecht weer, wie gaat er ankeren bij een noodmanouvre speciaal als er een ICT specialist op meerdere Schepen moet letten.

Voorts denk ik dat er maar een van beter wordt en dat is de CEO van dit rotte systeem.