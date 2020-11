Schuttevaer Premium Reyer Vlaming rijdt vis uit alle windstreken Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 12 november 2020, 17:30

Nog maar 23 jaar is hij, Reyer Vlaming uit Yerseke, en al vijf jaar vrachtwagenchauffeur. Vlaming is in dienst van De Koeijer Transport uit Yerseke en haalt vis op van viskotters uit havens in Nederland en het buitenland om die naar de visafslag te brengen.

1 / 1 Chauffeur Reyer Vlaming voor een stapel lege viskisten die hij net uit zijn vrachtwagen heeft getakeld. (Foto Bram Pronk) Chauffeur Reyer Vlaming voor een stapel lege viskisten die hij net uit zijn vrachtwagen heeft getakeld. (Foto Bram Pronk)