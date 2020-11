Schuttevaer Premium ‘Nederland moet brutaler worden en meer voorsorteren op eigen industrie’ Facebook

ROTTERDAM 12 november 2020, 13:16

‘Het is crisis in de maritieme maaksector’, stelde Bas Ort, voorzitter van Netherlands Maritime Technology (NMT) donderdag aan het begin van het online evenement Maritime Platform. ‘En om uit die crisis te komen hebben we de overheid nodig.’