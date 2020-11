Vier redenen waarom je het Maritime Platform niet mag missen Facebook

Schuttevaer heeft de afgelopen weken veel geschreven over Maritime Platform. Donderdag 12 november is het zo ver. Om 10.00 uur trappen we af met dit gratis online event. Dit zijn de vier redenen waarom je het Maritime Platform niet mag missen.

Wat worden de maritieme trends?

Trends in de maritieme maakindustrie: 10.00 – 11.00 uur

Er komt veel af op de maritieme wereld. Vergroening, Europese regels en nieuwe brandstoffen, maar welke trends liggen nu nog verborgen onder het oppervlak? Als je meekijkt en meepraat bij het Maritime Platform, weet je welke ontwikkelingen andere maritieme bedrijven voorzien en hoe zij daar nu al op inspringen. Regeren is vooruitzien!

Hoe kun je profiteren van de energietransitie?

Aandrijven en besturen tijdens de energietransitie: 11.00- 12.00 uur

De energietransitie komt op ons af als een lawine. Maar laten we ons meeslepen of profiteren we van de kracht? We laten laat ons licht schijnen op innovaties die gedreven door de energietransitie in de maritieme wereld ontstaan. Maar ook proberen we de mist rond Stage-V-motoren voor de binnenvaart op te laten trekken en kijken we vooruit naar hybride-aandrijving die vanuit superjachten hun weg vinden naar de reguliere scheepvaart.

Waarom samenwerken in een maritiem cluster loont?

Maritieme clusters: 13.00 – 14.00 uur

Steeds vaker zoeken maritieme maakbedrijven de samenwerking. Werkendam, Rotterdam en Groningen zijn in het oog springende voorbeelden van deze maritieme clusters. Waarom zou je je aansluiten bij zo’n cluster? Waarom werken Rotterdam en Dordrecht zo nauw samen in Deal Drecht Cities? En hoe kan het dat de noordelijke scheepsbouw het beter doet dan gemiddeld?

Hoe bouw je een sterke reputatie op in de maritieme wereld?

Marketing: 14.00 – 15.00 uur

Vroeger was elke tewaterlating groot nieuws, tegenwoordig komt scheepsbouw vaak alleen nog in het nieuws op een negatieve manier. Toch heb je als bedrijf veel invloed op je eigen reputatie, zelfs als je ongewenst in het nieuws komt. Employer branding’ is essentieel bij het creëren van een aantrekkelijke reputatie van je bedrijf. Maar hoe doe je dat? Scheepvaart komt soms ongewenst en ongewild in het nieuws. Toch kun je bij negatieve publiciteit nog veel bijsturen en een crisis kan zelfs je reputatie verbeteren.

Schrijf je in: al meer dan 800 mensen zijn je voorgegaan. Als je morgen geen tijd hebt om alles te zien, dan is inschrijven nog steeds erg handig. Via de speciale persoonlijke links kun je alles on demand terugkijken.

