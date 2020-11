Schuttevaer Premium Gevonden lichaam Oosterschelde is van vermiste visser Facebook

YERSEKE 11 november 2020, 14:44

Het lichaam wat maandagavond in de Oosterschelde is gevonden is inderdaad van de vermiste visser. Maandagavond belandde een opvarende van een viskotter uit Yerseke in het water van de Dortsman.

1 / 1 De politie op zoek naar de vermiste visser op de Oosterschelde. (Foto HVZeeland) De politie op zoek naar de vermiste visser op de Oosterschelde. (Foto HVZeeland)