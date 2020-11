Schuttevaer Premium Deal Drecht Cities en Havenbedrijf Rotterdam zetten succesvolle samenwerking voort Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 11 november 2020, 20:00

Tienduizenden vrachten gaan de komende jaren niet langer over de weg, maar over het water. Nieuwe ontwikkelingen in de grote havens maken dat mogelijk, zo constateren Deal Drecht Cities en Havenbedrijf Rotterdam. Beide organisaties blijven nog tenminste tot 2023 samenwerken, met positieve gevolgen voor de binnenvaart.