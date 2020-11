Schuttevaer Premium Thun Blyth begint aan eerste reis Facebook

Email LEER/EEMSHAVEN 10 november 2020, 17:30

Ferus Smit in Leer heeft vrijdag 6 november de Thun Blyth opgeleverd aan Thun Tankers in Delfzijl. Dat was exact 10 weken na de tewaterlating van het schip.