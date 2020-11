Schuttevaer Premium [UPDATE] Lichaam gevonden bij zoektocht naar overboord geslagen visser Facebook

Er is maandagavond een lichaam gevonden in de Oosterschelde. Dat nieuws kwam nadat hulpdiensten de hele dag gezocht hadden naar een overboord geslagen visser. Of het lichaam van de visser is, is nog niet bekend. Wel is de familie ingelicht.

