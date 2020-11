Schuttevaer Premium Spaanse belangstelling voor Belgische vissersschepen Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 09 november 2020, 20:00

De Belgische vissersvloot telt nog maar 67 viskotters, de helft minder dan in 2000. Een vloot bovendien die flink op leeftijd is, maar nu wel gaat verjongen. Zeker zeven nieuwe kotters en wellicht meer, zullen vanaf 2021 de vloot gaan versterken. Maar bijna evenzoveel schepen staan te koop of zijn intussen van eigenaar gewisseld. Een ervan kreeg onlangs een Spaanse eigenaar, die daarmee zijn derde Belgische kotter in de vaart nam.

1 / 1 De Z-48 heeft net haar lading gelost en neemt lege viskisten aan boord voor de volgende visreis. (Foto Bram Pronk) De Z-48 heeft net haar lading gelost en neemt lege viskisten aan boord voor de volgende visreis. (Foto Bram Pronk)