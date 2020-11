Schuttevaer Premium OVV: ‘Trosbreuken maken afmeren in IJmuiden gevaarlijk’ Facebook

Email IJMUIDEN 09 november 2020, 14:30

De procedure van afmeren in de sluizen van IJmuiden moet worden verbeterd. Er doen zich teveel trosbreuken voor. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek van een dodelijk ongeval in de Noordersluis in 2018.

1 / 1 De tanker RN Privodino en de gebroken tros in de Noordersluis. (Foto politie) De tanker RN Privodino en de gebroken tros in de Noordersluis. (Foto politie)