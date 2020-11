Schuttevaer Premium Drie arrestaties om invoer grote partij cocaïne Vlissingse haven Facebook

VLISSINGEN 09 november 2020, 08:47

Drie mensen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de invoer van 4500 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen in april. De drugs werden ontdekt door de douane, in een container met bananen afkomstig uit Costa Rica.