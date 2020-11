Schuttevaer Premium Bijna vijf eeuwen vakmanschap bij Touwfabriek G. van der Lee Facebook

Twitter

Email OUDEWATER 07 november 2020, 12:00

Touwfabriek G. van der Lee in Oudewater is een begrip. Maar het bedrijf stamt uit dan ook uit 1545 en bestaat dus 475 jaar. Het oudste familiebedrijf van Nederland werd in 2013 overgenomen door de Hendrik Veder Group en dat bood nieuwe kansen. Het ambachtelijke handwerk is gebleven, naast specialistische kennis en creatieve innovaties.