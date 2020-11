Ultrasoon geluid alternatief voor schadelijke antifouling

Wij hebben al twee keer een compleet ultrasone systeem op ons schip aangebracht en het heeft met beide systemenen niet gewerkt. Mosseltjes groeide in het voorjaar net zo hard aan als zonder dit systeem. Ik geef het advies probeer het eerst met 1 transducer en kijk of het werkt. De tijd dat mossels het hards aangroeien is van mei t/m september. Succes.