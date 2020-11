‘Elektrische stadsdistributie over water neemt vlucht’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 06 november 2020, 11:01

In steden met veel binnenwater rukt vervoer met elektrische schepen op. CityBarge wil vuilnis en bouwstoffen gaan vervoeren met elektrische duwboten in steden als Leiden en Delft, terwijl het Amsterdamse Tesco in Gent met hun Green Wave bouwstoffen vervoert. Studio Schuttevaer staat vrijdag 6 november volledig in het teken van elektrisch aangedreven stadsdistributie.

1 / 1 Geert-Jan van der Wielen (CityBarge). Geert-Jan van der Wielen (CityBarge).

In de studio praten we met Geert-Jan van der Wielen (CityBarge) over zijn plannen om in steden via hubs en ingenieuze pontons vuilnis af te voeren en bouwstoffen aan te voeren.

Ook is er een reportage over Green Wave Urban Transports-project van binnenvaartrederij Tesco uit Amsterdam. Tesco is initiatiefnemer van Green Wave Urban Transports BV, zoals het project voluit heet. Het concept is ontwikkeld in samenwerking met partners uit het project Inland Waterway Transport Solutions (IWTS), waarin de Maritieme Academie Harlingen leidend partner is.

Een andere belangrijke partner is het Gentse bedrijf De Groote-Houtboerke. Dat sloot zich aan om te experimenteren met goederendistributie over water om lading van de weg te halen en wordt nu de eerste opdrachtgever. Het bedrijf gaat over het water bouwmaterialen leveren in de overbelaste binnenstad van Gent.

De aflevering is te volgen via ons YouTube-kanaal.