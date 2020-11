Schuttevaer Premium Clip #107 ’Daar moeten ze iets aan doen! (31) – Parkeren en aanmeren in Amsterdam’ Facebook

AMSTERDAM 06 november 2020, 12:00

De Belgische schipper Luc Joliet van de 73-meter Sméagol heeft kritiek op de autoafzetplaatsen in Amsterdam. Onlangs kreeg hij een parkeerbon nadat hij de auto had afgezet in de Houthaven. Hij had de parkeermeter niet gezien.