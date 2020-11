Schuttevaer Premium Bemanning kraanschip Galina redt automobilist uit de Maas Facebook

Twitter

BOKHOVEN 02 november 2020, 16:46

Schipper Nico Suiker van het kraanschip Galina ziet er de hand van God in. Dat hij net maandagmorgen in alle vroegte over de Maas bij Bokhoven moest varen toen daar een auto te water raakte.

1 / 1 De auto wordt uit het water gehesen door de Galina. (Foto Iwan van Dun/Reality Photo) De auto wordt uit het water gehesen door de Galina. (Foto Iwan van Dun/Reality Photo)