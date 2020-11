Amsterdam werkt aan behoud varend erfgoed

Wonen is geen recht, wonen is een plicht die de Gemeentes haar inwoners hoort te geven.

Als je een haven of plaats wilt maken voor historische Schepen, moet je waarschijnlijk zeker Schellingwoude niet als voorbeeld geven, een enkele daargelaten, is het meeste een zooitje oud roest, die mensen willen wonen, en een woning was er niet dus dan maar zo.

Maak dan een echte Haven zoals bij de IJtunnel en het liefst meerdere in de stad, zodat de liefhebbers van deze Schepen er via een mooie wandelroute langs kunnen lopen en eventueel Opendagen, met een Museumkaart en Artiskaart e.d. erbij.

Ik wil de Mensen in Schellingwoude niet te kort doen, denk dat de meeste geen Tijd, kunde en interesse hebben, ze willen Wonen en de rest is hun Worst.

Vindt het een leuk idee van de Gemeente, vraag mij wel af of subsidie op ze plaats is, misschien korting op de ligplaats voldoende, en zeker eens per Jaar Schouwen.