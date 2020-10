Schuttevaer Premium Noord-Nederlandse werven ontsnappen aan nationale malaise in coronajaar Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 31 oktober 2020, 12:00

Het gaat niet goed met de bouwers van zeeschepen in Nederland. Maar de werven in Noord-Nederland ontsnappen aan de malaise. In elk geval voorlopig. ‘Een lichtpuntje’, noemt directeur Roel de Graaf van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) de prestaties van de noordelijke werven.