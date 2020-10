Schuttevaer Premium Grootste binnendijks gebouwde zeeschip EasyMax bij Niestern Sander te water Facebook

Twitter

Email DELFZIJL 30 oktober 2020, 08:58

Koninklijke Niestern Sander (KNS) in Delfzijl heeft donderdag 29 oktober de tweede Easymax voor Koninklijke Wagenborg te water gelaten. Het bouwnummer 851 is een ijsversterkt open top multipurpose schip van het type EasyMax. Ruim drie jaar geleden ging de eerste van dit type te water. Het zijn de grootste binnendijks gebouwde zeeschepen ooit in Noord-Nederland.