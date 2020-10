Schuttevaer Premium ‘Groene schroefrand’ Jooren Scheepsschroeven kost weinig, bespaart veel Facebook

DORDRECHT 30 oktober 2020, 12:30

Er varen intussen talloze schepen met de ‘groene schroefrand’ van Jooren Scheepsschroeven uit Dordrecht. De praktijk heeft laten zien dat deze aanpassing aan de scheepsschroef een brandstofbesparing van circa 5% oplevert. Maar om de effecten exact te onderzoeken wordt de rand binnenkort getest in de gecontroleerde omgeving van de Dynamic Maritime Test Facility (DMTF) in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

1 / 1 Dymphina schat dat inmiddels zo’n 4000 binnenvaartschepen en coasters met de groene schroefrand varen. (Foto Jooren Scheepsschroeven) Dymphina schat dat inmiddels zo’n 4000 binnenvaartschepen en coasters met de groene schroefrand varen. (Foto Jooren Scheepsschroeven)