Schuttevaer Premium Kolossale snijkopzuiger Hussein Tantaway te water bij Royal IHC Facebook

Twitter

Email KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 29 oktober 2020, 20:00

Royal IHC in Krimpen aan den IJssel heeft 23 oktober de grote snijkopzuiger Hussein Tantaway tewatergelaten. De zuiger is in opdracht van de Suez Canal Authority ontworpen en gebouwd. Het is een zusterschip van de Mohab Mameesh die 15 mei te water is gegaan.