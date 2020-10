Schuttevaer Premium ‘Jagersinstinct maakt visserij onrustiger dan binnenvaart’ Facebook

URK 28 oktober 2020, 12:00

De Bijbel vaart altijd mee op de duwboot Zebulon, bij elke maaltijd wordt hij opengeslagen om uit te lezen. In diezelfde Bijbel is in Genesis de herkomst te lezen van de scheepsnaam Zebulon. Als zoon van aartsvader Jacob kreeg hij van zijn vader als zegen mee dat ‘Zebulon aan de haven der zeeën zal wonen en aan de haven der schepen zal wezen’.