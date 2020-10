[VIDEO] Maersk-containerschip botst op Griekse mijnenveger Facebook

Twitter

Email ATHENE 27 oktober 2020, 15:21

De mijnenveger Kallisto van de Griekse marine en de Maersk Launceston zijn op elkaar gebotst, meldt de Griekse kustwacht. Dat gebeurde bij de haven van Piraeus. De kapitein van het containerschip werd gearresteerd.

1 / 1 De botsing tussen de Kallisto mijnenveger en de Maersk Launceston. De botsing tussen de Kallisto mijnenveger en de Maersk Launceston.

Hoe de botsing kon ontstaan, is niet bekend. De mijnenveger moest geëvacueerd worden en alle 27 bemanningsleden werden in veiligheid gebracht. Twee van hen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis in de Griekse hoofdstad Athene gebracht.

De Maersk Launceston was op weg naar Dardanellia in Turkije. Het schip van 266 meter lang en 36 meter breed mag de haven op dit moment niet verlaten.

(Robin van den Bovenkamp)